Три современных мини-рынка с продукцией от акмолинских производителей появятся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Продукцию товаропроизводителей из Акмолинской области будут продавать на трех мини-рынках, строительство которых планируется в областном центре – городе Кокшетау. Об этом сообщила представителям СМИ на брифинге сообщила заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Есиль» Гульмира Джазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

- Одним из направления деятельности социально-предпринимательской корпорации «Есиль» является участие в госпрограмме по стабилизации цен на социально-значимые продукты путем создания стабилизационного фонда продовольственных товаров Акмолинской области. Он призван сглаживать сезонные колебания цен на основные продукты питания за исключением зерна, - отметила Г. Джазина.

Гульмира Джазина также рассказала о возможности для жителей города Кокшетау приобретения продуктов из стабфонда.

- Кокшетауцы могут приобрести продукты из стабфонда в павильоне СПК «Есиль» на коммунальном рынке «Кокше Камкор». Сотрудники корпорации заключили с товаропроизводителями договоры на 7 наименований продукции. Средства на пополнение стабфонда выделяются из областного бюджета. Гречневую крупу горожане могут купить по 267 тенге, рис шлифованный – по 280 тенге за килограмм. Сливочное масло ТОО «Гормолзавод» (г. Кокшетау) стоит 2400 тенге за килограмм, а подсолнечное масло «Сочинское» (Атбасарский район) – 1900/пять литров. С недавнего времени в павильоне продают муку первого сорта по 110 тенге за килограмм. Ее выпускает ТОО «Atbasar Grain». Позднее в павильоне будут продавать картофель и морковь, - проинформировала спикер.

Еще один проект СПК «Есиль» – сеть торговых домов «AQMOL», представленная пятью магазинами в различных районах города Нур-Султан, для удобства клиентов переходит на круглосуточный режим работы.

- СПК «Есиль» поддерживает акмолинских товаропроизводителей, размещая их продукцию в магазинах «AQMOL», что повышает узнаваемость товаров среди покупателей столицы и в дальнейшем позволяет развивать дистрибуцию в столице, осуществлять поставки в другие торговые сети. На сегодняшний день в сети магазинов «AQMOL» представлены 42 акмолинских поставщика (ТОО «Агрофирма «Родина», ПК «Ижевский», ТОО «CAPITAL PROJECTS LTD», ТОО «МПК «Бижан», ТОО «Гормолзавод»). В 2019 году реализовано более 317 тонн продукции разного ассортимента, - подчеркнула Гульмира Джазина.

Заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Есиль» рассказала о том, что магазин «AQMOL» появится в Кокшетау.

– В областном центре магазина «AQMOL» пока еще нет, но многие горожане обращаются с просьбой открыть такой магазин и у нас. Мы планируем строительство трех современных стильных и удобных мини-рынков в спальных районах Кокшетау. И возможно, один из них отдадим именно под магазин «AQMOL», – отметила Г. Джазина.

Также Гульмира Джазина рассказала о работе, проводимой СПК по разработке и сопровождении проектов государственно-частного партнерства.

- Государственно-частное партнерство – форма сотрудничества между государством и субъектами частного предпринимательства, направленная на финансирование, создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. Сотрудничество сторон должно быть оформлено в виде договорных отношений и ограничено во времени (срок договора от 3 до 30 лет). На сегодняшний день реализуются 45 проектов. Большинство из них касаются сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства, транспорта, энергетики. Заключено уже 36 договоров. Стоимость проектов составляет 269,2 млрд тенге, из них государственных обязательств на 9,1 млрд тенге. На первый квартал 2020 года планируют реализовать около 10 проектов.