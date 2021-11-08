Три случая горения бань произошло за выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За выходные в Восточно-Казахстанской области произошло три случая горения бань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В селе Асу-Булак пожарные ликвидировали загорание на площади 4 квадратных метров. Горели деревянные конструкции внутренней обшивки бани. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Второй случай произошел в Риддере, по улице Полярная во дворе частного дома горели деревянные конструкции бани на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

С начала текущего года в Восточном Казахстане произошло 84 пожара в банях. Основными причинами пожаров является несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Сложность тушения пожаров в банях в том, что огонь мгновенно перекидывается на большую площадь, в связи с загруженностью и близко построенными строениями.

Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие правила:

- пользоваться только исправными электроприборами;

- не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям;

- запрещается устраивать на кладовки, чуланы на путях эвакуации.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

- размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) должна быть не менее 500 мм до незащищенных конструкций и не менее 380 мм до защищенных.

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от зданий (сооружений).

Напомним, в текущем году по Казахстану произошло свыше 9 тысяч пожаров.