+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три сложнейших операции на сердце провели алматинские врачи в Кызылорде

11 Декабря 2019 00:20
Поделиться:
Три сложнейших операции на сердце провели алматинские врачи в Кызылорде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кардиологи Алматы провели три сложнейших операций на сердце в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Врачи-онкологи Семея вернулись со стажировки в Израиле
Здоровье на автомате: уральские новаторы в области медицины представят свою продукцию за рубежом С чем связана младенческая смертность, рассказал Елжан Биртанов Медпомощь станет более доступной – Елжан Биртанов о новом Кодексе о здоровье народа

Первым пациентом стал 42-летний мужчина, поступивший экстренно с инфарктом миокарда.

Кардиохирурги Алматы провели операцию по замене сосудов сердца, не останавливая работу сердца. Для замены сосудов сердца специалистами во время операции была взята вена с ноги.

Вторая пациентка - девушка 29 лет с диагнозом «недостаточность митрального клапана 3-й степени» (порок сердца). К сожалению, из-за данного диагноза ей пришлось прервать беременность. Пациентке была проведена пластика митрального клапана с сохранением своего клапана. По словам врачей, в результате проведенной операции она имеет возможность безопасно выносить и родить ребенка без риска для здоровья.

«Третий пациент - 50-летний мужчина с диагнозом «аневризма восходящего отдела аорты, недостаточность аортального клапана с сосудистым коронарным стенозом». Больному проведена операция Бенталла Де Боно - протезирование аортального клапана и восходящей отдел аорты плюс аортокоронарное шунтирование. Такой диагноз страшен тем, что имеется угроза разрыва аневризмы аорты, которая привела бы к летальному исходу в любой момент»,- отметил заведующий кардиохирургического отделения Городского кардиологического центра Нурсан Сурашев.

Все операции проведены успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо. Стоит отметить, что все трое пациентов в дальнейшем могут заниматься спортом, вести полноценный социальный образ жизни наравне со здоровыми людьми.

Операции были проведены специалистами Городского кардиологического центра на базе областной многопрофильной больницы в Кызылорде в рамках мастер-класса.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив