Три сложнейших операции на сердце провели алматинские врачи в Кызылорде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кардиологи Алматы провели три сложнейших операций на сердце в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым пациентом стал 42-летний мужчина, поступивший экстренно с инфарктом миокарда.

Кардиохирурги Алматы провели операцию по замене сосудов сердца, не останавливая работу сердца. Для замены сосудов сердца специалистами во время операции была взята вена с ноги.

Вторая пациентка - девушка 29 лет с диагнозом «недостаточность митрального клапана 3-й степени» (порок сердца). К сожалению, из-за данного диагноза ей пришлось прервать беременность. Пациентке была проведена пластика митрального клапана с сохранением своего клапана. По словам врачей, в результате проведенной операции она имеет возможность безопасно выносить и родить ребенка без риска для здоровья.

«Третий пациент - 50-летний мужчина с диагнозом «аневризма восходящего отдела аорты, недостаточность аортального клапана с сосудистым коронарным стенозом». Больному проведена операция Бенталла Де Боно - протезирование аортального клапана и восходящей отдел аорты плюс аортокоронарное шунтирование. Такой диагноз страшен тем, что имеется угроза разрыва аневризмы аорты, которая привела бы к летальному исходу в любой момент»,- отметил заведующий кардиохирургического отделения Городского кардиологического центра Нурсан Сурашев.

Все операции проведены успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо. Стоит отметить, что все трое пациентов в дальнейшем могут заниматься спортом, вести полноценный социальный образ жизни наравне со здоровыми людьми.

Операции были проведены специалистами Городского кардиологического центра на базе областной многопрофильной больницы в Кызылорде в рамках мастер-класса.