-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Три сложнейших операции на сердце провели алматинские врачи в Кызылорде
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кардиологи Алматы провели три сложнейших операций на сердце в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первым пациентом стал 42-летний мужчина, поступивший экстренно с инфарктом миокарда.
Кардиохирурги Алматы провели операцию по замене сосудов сердца, не останавливая работу сердца. Для замены сосудов сердца специалистами во время операции была взята вена с ноги.
Вторая пациентка - девушка 29 лет с диагнозом «недостаточность митрального клапана 3-й степени» (порок сердца). К сожалению, из-за данного диагноза ей пришлось прервать беременность. Пациентке была проведена пластика митрального клапана с сохранением своего клапана. По словам врачей, в результате проведенной операции она имеет возможность безопасно выносить и родить ребенка без риска для здоровья.
«Третий пациент - 50-летний мужчина с диагнозом «аневризма восходящего отдела аорты, недостаточность аортального клапана с сосудистым коронарным стенозом». Больному проведена операция Бенталла Де Боно - протезирование аортального клапана и восходящей отдел аорты плюс аортокоронарное шунтирование. Такой диагноз страшен тем, что имеется угроза разрыва аневризмы аорты, которая привела бы к летальному исходу в любой момент»,- отметил заведующий кардиохирургического отделения Городского кардиологического центра Нурсан Сурашев.
Все операции проведены успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо. Стоит отметить, что все трое пациентов в дальнейшем могут заниматься спортом, вести полноценный социальный образ жизни наравне со здоровыми людьми.
Операции были проведены специалистами Городского кардиологического центра на базе областной многопрофильной больницы в Кызылорде в рамках мастер-класса.
- Займы на 152,5 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»
- Штрафы на более чем 920 млн тенге выставили алматинцам за платные парковки
- Более 100 тысяч человек болеют астмой в Казахстане
- Алматинцы отчислили более 48 млрд тенге в Фонд медстрахования
- Более 28 млрд тенге составили поступления в Фонд медстрахования в Нур-Султане
- Подорожают ли парковки в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана