Три школы построят в Атырау на месте старых гаражных массивов
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в соответствии с постановлениями акима города Атырау до 25 декабря 2023 года будут возвращены для государственных нужд участки под 513 гаражами в массиве «Автотэп», 586 участков на территории бывшего пивоваренного завода и 414 в районе автопарка в микрорайоне Лесхоз. На освобожденных участках планируется строительство трех школ на 2 тыс мест в рамках пилотного проекта «Комфортная школа».
Собственникам гаражей специалистами КГУ «Центр Генерального плана» в письменном виде были выданы необходимые уведомления, а также вся информация была размещена в средствах массовой информации. При своевременном обращении владельцев гаражей и сдаче запрашиваемых документов они получат компенсацию.
«В случае не обнаружения владельцев гаражей акиматом будет подано исковое заявление в суд о признании их бесхозными, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан», - говорится в сообщении городского акимата.