Три школы построят в Атырау на месте старых гаражных массивов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Три школы на 2 тысячи мест построят в Атырау на месте старых гаражей. Земельные участки, на которых находятся гаражи, будут изъяты под государственные нужды с компенсацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в соответствии с постановлениями акима города Атырау до 25 декабря 2023 года будут возвращены для государственных нужд участки под 513 гаражами в массиве «Автотэп», 586 участков на территории бывшего пивоваренного завода и 414 в районе автопарка в микрорайоне Лесхоз. На освобожденных участках планируется строительство трех школ на 2 тыс мест в рамках пилотного проекта «Комфортная школа».

Собственникам гаражей специалистами КГУ «Центр Генерального плана» в письменном виде были выданы необходимые уведомления, а также вся информация была размещена в средствах массовой информации. При своевременном обращении владельцев гаражей и сдаче запрашиваемых документов они получат компенсацию.

«В случае не обнаружения владельцев гаражей акиматом будет подано исковое заявление в суд о признании их бесхозными, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан», - говорится в сообщении городского акимата.