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Три школы построят на изъятые у коррупционеров деньги в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Мая 2023, 13:45
Три школы построят на изъятые у коррупционеров деньги в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках фонда поддержки инфраструктуры образования в Костанайской области предварительное одобрение получили три проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе областного управления образования, на деньги, изъятые в ходе судов над коррупционерами, будут возведены три объекта образования.

«Это окончание строительства школы в микрорайоне Береке города Костаная, что позволит разгрузить школу им.Абая в микрорайоне Юбилейный и даст возможность ученикам недавно построенного микрорайона получать качественное образование в шаговой доступности, - сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Лазарева. — А также возведение двух новых школ в селах Енбек Костанайского района и Гурьяновка Карабалыкского района на 100 мест каждая».

Ранее сообщалось, что в Фонд инфраструктурной поддержки школ направляются деньги коррупционеров. На эти средства в том числе планируются в этом году построить 70 школ по Казахстану.


Костанайская область   Образование   Строительство  
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