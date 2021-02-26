Три школы на 2100 мест строят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе отчета перед населением рассказал об итогах работы в сфере образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как отметил глава региона, в начале пандемии коронавируса, когда школьники перешли на дистанционное обучение, детей обеспечили компьютерами. Для этого было приобретено 34 тысячи единиц техники. К сети Интернет было подключено более 90 процентов общего контингента учащихся, а 6 процентов детей получили роутеры.

Примечательно, что в 2020 году было открыто 3 новых школы – в селе Караул Абайского района на 300 мест, оснащенная по стандартам НИШ, в селе Ахмирово на 1000 мест, а также в селе Акжар Тарбагатайского района на 600 мест, с интернатом на 300 мест.

Аким ВКО рассказал, что в минувшем году на ремонт объектов образования было направлено 11 млрд тенге. Это больше, чем в прошлые года, в 5 раз. К новому учебному году отремонтировали каждую вторую школу. Всего ремонт был проведен в 320 школах области, 49 детских садах и 5 колледжах.

Сейчас ведется строительство 3 школ – в Риддере на 600 мест, в поселке Восточный города Семея на 1200 мест и в поселке Степном в Семее на 300 мест.