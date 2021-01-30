АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три школы и две больницы построят в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Майкомген будет построена школа на 300 мест. В настоящее время проводятся тендерные процедуры. В настоящее время в городе Кульсары - центре Жылыойского района, ведется строительство средней школы №5 на 300 мест и средней школы №6 на 580 мест. Строительство объектов планируется завершить до конца года. В целях улучшения медицинской сферы в городе Кульсары начато строительство центральной районной больницы на 75 мест. А строительство модульной больницы на 200 мест завершится в первом полугодии​ этого года», - сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе отчета акима Жылыойского района о проделанной работе за прошлый год.

Он также поручил акцентировать внимание на качестве строительства социальных объектов и их своевременной сдаче.