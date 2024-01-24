Три школы на 1980 мест откроются в Костанайской области в 2024 году

Строительство новых школ идет в активно развивающихся микрорайонах областного центра «Береке» и «Кунай», а также в селе Енбек Костанайского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дополнительно 6 школ строятся в рамках национального проекта «Комфортная школа» на 4500 мест: в микрорайонах «Береке» и «Аэропорт» г.Костаная, в городах Рудный и Аркалык, на 900 мест, поселках Заречное Костанайского района и Кушмурун Аулиекольского района.

- Эти школы станут для ребят настоящим вторым домом: современным, комфортным и уютным, где найдется место и для науки, и для спорта, и для дела по душе. Благодаря таким мерам будут разгружены школы областного центра и городов. Для многих школьников откроется возможность обучаться в новых школах, полностью оснащенных всем необходимым оборудование, - отметили в пресс-службе управления образования области.

Для дошколят в этом году также предусмотрены новые здания. Так, завершается строительство одного детского сада в Аулиекольском районе за счет средств Фонда «Халык» на 280 мест. В 2023 году началось строительство 2-х детских садов в микрорайонах г.Костаная «Юбилейный» и «Аэропорт» по 280 мест каждый.

Как отмечают в управлении образования, данные меры позволят снизить очередность в детские сады.