Три шага для перепланировки квартиры: в акимате Нур-Султана поделились лайфхаком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях требуется разрешение соседей на перепланировку квартиры, рассказали в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Этот вопрос определяется проектировщиком – частной организацией, имеющей соответствующую лицензию на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектуры. Если проектом затрагиваются интересы смежных собственников, то их согласие необходимо», - сообщили в пресс-службе.

В управлении также напомнили, что перепланировка – это вид работ, связанный с изменением границ помещений, демонтаж, монтаж перегородок. А при переоборудовании меняется функциональное назначение помещения, либо переносятся инженерные сети.

Если при проведении демонтажных работ затрагиваются несущие, ограждающие конструкции, инженерные коммуникации, то необходимо выполнить 3 шага:

«Шаг первый. получить разрешение местного исполнительного органа, обратившись в НАО «Правительство для граждан». Для переоборудования необходимо предоставить: технический паспорт объекта, технический проект, согласие собственника. Результатом получения государственной услуги, оказываемой в течение 15 рабочих дней, является «Решение на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования», - отметили в управлении.

После этого следует обратиться в орган государственного архитектурно-строительного контроля (Управлением контроля качества города Нур-Султан – ул. Достык, 13), для получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ.

В качестве второго шага необходимо заказать технический проект у любой проектной организации, имеющей соответствующую лицензию. Согласно законодательству, технический проект действует в течение 3 лет.

Третий шаг прохождения разрешительных документов – оформление акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке. Заполненный акт необходимо направить через НАО «Правительство для граждан», который впоследствии направляется в Управление архитектуры и одновременно в Управление контроля качества городской среды (бывший ГАСК) для постановки на учет (так как в результате перепланировки меняется площадь объекта, технические характеристики, количество помещений). После чего данный акт регистрируется в НАО «Правительство для граждан».