Три сельских округа исчезнут с карты в СКО

Решение было единогласно поддержано депутатами на внеочередной сессии областного маслихата.

— По закону сельский округ должен состоять минимум из двух населенных пунктов, а численность населения должна быть не менее 500 человек. В Тимирязевском районе есть 12 сельских округов, в состав которых входит только по одному населенному пункту. В Есильском сельском округе проживают 64 человека, в Целинном — 155, в Ленинском — 61 человек. По этим трем округам проведена работа по их объединению. Прошли сельские сходы, по итогам которых принято решение о присоединении к другим округам. В аппарате каждого сельского акимата работают по три человека, ежегодные расходы составляют 87 млн тенге. Сэкономленные средства направят на благоустройство населенных пунктов и ремонт дорог, — сообщила руководитель управления экономики СКО Наталья Дышкант.