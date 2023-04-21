Три рекорда установили карагандинские легкоатлеты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в течение двух дней проходил республиканский турнир по легкой атлетике памяти Героя Советского Союза Казыбека Нуржанова. Спортсмены установили четыре рекорда состязаний, три из них принадлежат карагандинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Хозяева соревнований также разделили между собой пьедестал почета. На первом месте команда областной СДЮСШОР, на втором – СДЮСШОР города Караганды, третье у воспитанников ОСШИКОР имени Молдагуловой.

Первые соревнования в Караганде в честь Казыбека Нуржанова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Беларуси, прошли в 2019 году. Тогда же имя героя было присвоено карагандинскому легкоатлетическому манежу.

В турнире этого года участвовало более 200 юношей и девушек 2008–2009 г. р. из Северо-Казахстанской и Улытауской областей, Темиртау, Абая, Шахтинска, Балхаша и Караганды.

«Организаторами соревнований выступили управление физической культуры и спорта и ОСДЮШОР лёгкой атлетики. Турнир традиционно проводится в преддверии Дня Победы и берет начало в Республике Беларусь. Казыбек Нуржанов погиб при защите города Волковыск. Он покоится в братской могиле деревни Деречин. В Беларуси в честь нашего батыра тоже проводятся соревнования. То есть одновременно состязаются спортсмены и в Караганде, и в Волковыске», – сказал руководитель ОСДЮШОР по легкой атлетике Нурлан Тусупов.

Программа соревнований включала бег на 50, 300, 600, 1500 метров, бег на 50 метров с барьерами, прыжки в высоту, длину и толкание ядра.

Особо отличились четыре спортсмена, установившие новый рекорд соревнований. Это карагандинские легкоатлеты Данил Волков (300 метров), Валерия Маркова (толкание ядра), Илья Мельник (600 метров) и спортсменка из Петропавловска Анастасия Зуйкова (1000 метров).

«Я занимаюсь лёгкой атлетикой уже 8 лет. Тренируюсь в ОСДЮШОР Караганды. Главное в беге – выносливость и скорость. Много готовился к этим соревнованиям, поэтому и удалось установить рекорд на 600 метров. Не раз был победителем и призером чемпионатов Казахстана. Но именно участие в этом турнире вызывает у меня гордость. Он посвящён герою, память о котором должна жить», – рассказал один из рекордсменов – 15-летний Илья Мельник.

Победителям и призерам турнира вручили медали, кубки и подарки. Спортсмены, установившие новые рекорды состязаний, получили денежное вознаграждение от имени родственников Казыбека Нуржанова.



