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Три притона под видом гостиниц функционировали в Алматы

2 Марта 2020 11:15
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Три притона под видом гостиниц функционировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы три притона работали под видом гостиниц. Два из них выявлены в Турксибском районе, еще один – в Ауэзовском, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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Владельцы этих заведений изобличены в предоставлении помещения заведомо для занятия проституцией и привлечены к ответственности.

«Таков результат целенаправленного рейда, организованного сотрудниками отдела по борьбе с трафиком людей нашего подразделения в минувшие выходные. В этот раз мы привлекли сотрудников СПИД-центра, которые с помощью мобильной лаборатории проводили обследование женщин на предмет выявления заболеваний и давали свои рекомендации», – отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Жанболат Зиадин.
В общей сложности в полицию были доставлены около 30 женщин, занимающихся проституцией, трое из них – гражданки Республики Узбекистан. Как выяснилось, эти гостиницы служили для них постоянным местом работы.


Очередной этап отработки стартовал 11 февраля. За 10 дней в подразделения полиции специально созданной группой доставлено 245 девушек легкого поведения, из них трое – гражданки Российской Федерации, шесть - из Узбекистана, шесть - из Кыргызстана, одна - из Украины. Лица без документов, подтверждающих их личность, водворены в приемник-распределитель ДП.
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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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