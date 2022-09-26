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Три принципа международного права – о чем говорил Президент РК на саммите ООН?

Редактор:  
Дулат Молдабаев
26 Сентября 2022, 17:35
Три принципа международного права – о чем говорил Президент РК на саммите ООН?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер Казахстана в своей речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что 77 лет назад государства-основатели ООН заложили в Устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами - суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.

Что это за принципы ООН и почему они так важны?

Одними из основных утвержденных принципов ООН, согласно Уставу, выступают:

Принцип 1 - разрешение международных споров мирным путем, дабы не подвергать угрозе международный мир и безопасность;

Принцип 2 - воздержание от угрозы силой или ее применения в международных отношениях, как против политической независимости или территориальной неприкосновенности любого государства, так и иным образом, не совместимым с целями ООН;

Принцип 3 - суверенное равенство всех стран-членов Организации.

Эти три принципа заложены в основу практической деятельности ООН. Их соблюдение выступает необходимым условием для достижения целей, стоящих перед ООН и задекларированных в ее Уставе.

Первый принцип ограничивает войны

Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, а при необходимости обеспечивает условия, чтобы государства, которые не являются ее членами, также действовали в соответствии с этим принципом, поскольку это необходимо для поддержания международного мира и безопасности.

Второй принцип свидетельствует о нерушимости и сохранности границ государств

Согласно этому принципу, государства рассматривают как нерушимые все границы друг друга и границы всех государств в Европе и должны воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват части или всей территории другого государства.

Третий принцип предоставляет равные права и обязанности членам международной организации

В соответствии с этим принципом все государства в международных отношениях пользуются суверенным равенством, имеют равные права и обязанности и являются равноправными членами мирового сообщества.

Эти принципы существуют с 24 октября 1945 года, когда Устав ООН был ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и большинством других подписавших его государств.

Принципы работали много лет и позволяли предотвращать конфликты во многих участках мира, так, например, за время существования Организации Объединенных Наций была проведена 71 операция по поддержанию мира.

Начиная с 90-х годов прошлого века, миротворческая деятельность ООН все больше проявлялась во взаимодействии с региональными организациями. Первой операцией ООН, развернутой в том же месте, где проводилась операция региональных сил по поддержанию мира, стала миссия в Либерии в 1993 году. Региональные силы были направлены туда Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). В 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ. Во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ. В Афганистане возглавляемые НАТО Международные силы содействия безопасности для Афганистана тесно взаимодействовали с миссией ООН по оказанию политической поддержки.

Но сейчас они подверглись эрозии - все меньше стран их соблюдает. К примеру, с 1945 года по 2015 год ООН осудила 25 военных операций США. В отношении же СССР и России ООН в период с 1945 года по 2014 год осудила 7 военных конфликтов.

Как Казахстан может помочь решению мировых вопросов?

В свете глобальных проблем, от которых проистекают проблемы локальные, Президент решил напомнить об истоках создания ООН всем ее странам-участницам. Три принципа универсальной Организации предполагают суверенное равенство государств, территориальную целостность государств и мирное их сосуществование. И пока их потенциал не исчерпан, а их нарушение может привести к коллапсу.

Касым-Жомарт Токаев предложил помощь Казахстана, которая подкрепляется, скорее, нашим географическим положением, и затронул ряд насущных вопросов, которые необходимо решать сообща уже сейчас.

Глава государства заострил внимание на важности надежной, диверсифицированной глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры. В этом контексте Президент акцентировал внимание на растущей роли Казахстана в качестве важного сухопутного коридора из Азии в Европу. Ведь для увеличения в ближайшие годы грузопотока через Казахстан необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан планирует оказать помощь в смягчении последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и линиях поставок.

В долгосрочной перспективе Казахстан будет стремиться диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии. Регион Центральной Азии обладает большими возможностями для международного сотрудничества, в том числе, за счет своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого капитала и транзитного потенциала. Но без мирного сосуществования ближайших соседей претворить в жизнь далеко идущие планы Казахстана будет весьма проблематично.

Находясь на евразийском перекрестке цивилизаций, Казахстан по-прежнему привержен своей сбалансированной, конструктивной внешней политике. У нас хорошие отношения со всеми нашими ближайшими соседями, западными странами, ЕС, азиатскими и ближневосточными государствами. В этом году Казахстан, который будет председательствовать в СВМДА, проведет саммит, посвященный 30-летию Совещания.

ООН тоже уже давно пора начать реформы модернизации организации и ее роли в мировом сообществе, потому что при занятии позиции стороннего наблюдателя, возникает существенный риск недееспособности данной организации и повторения судьбы предшественницы Лиги Наций. Так что, лишнее напоминание о ее основах и о том, как их надо соблюдать, не помешает.

Фото: akorda.kz


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