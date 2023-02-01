Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После подачи онлайн-заявки на участие в программе льготного автокредитования заявитель может получить отказ по трем причинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторое время займет проверка заявки, поле чего появится всплывающее окно либо в одобрении вашей заявки и включении в пул участников, либо заявка будет отказана по трем причинам: если заявитель уже получил кредит по данной программе, если у него имеется актуальная заявка на платформе; если закончился доступный лимит средств у банка-участника», - сообщил заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров во время пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что один человек может получить кредит не чаще чем раз в два года.

Ринат Гаппаров подчеркнул, что все процедуры по получению авто и кредита необходимо завершить в течение 60 дней начиная от 6 февраля.

«Все заявители, которые не успеют провести все процедуры, будут исключены из пула, и смогут подать заявку позже. После подтверждения регистрации заявления, заявителю нужно будет пройти в автосалон для получения счета на оплату и в последующем в банк-участник текущей программы», - пояснил спикер.

Ранее сообщалось, что 6 февраля будет запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Прием заявок будет запущен в 10.00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz. В первом запуске смогут зарегистрироваться 761 человек. По достижении данного количества заявителей, прием заявок на платформе будет автоматически прекращен. Планируется, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.