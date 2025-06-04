Три пляжа Атырау переданы в доверительное управление на 10 лет

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, в прошлом году два пляжа были возвращены в коммунальную собственность.

— В коммунальной собственности города Атырау находятся пять пляжей. Из них три объекта переданы в доверительное управление. К примеру, в июле 2020 года пляж в микрорайоне «Городок» был передан в управление ТОО «LUCH», а пляж, расположенный на улице Ильи Мечникова, — ИП «Атырау Саябақ». С указанными организациями были заключены договоры, действующие до 2030 года, — говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Кроме того, в 2022 году было принято решение о передаче в доверительное управление ещё одного пляжа. Согласно заключённому договору с акиматом, частный предприниматель «Биян» получил в управление пляж, расположенный на улице Касыма Мамекова. Срок действия этого договора истекает в 2032 году.

— В прошлом году два пляжа — один, расположенный напротив ресторана «Алладин» в микрорайоне «Городок», и другой, находящийся вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса, — были возвращены в коммунальную собственность. В настоящее время готовится проект постановления о повторной передаче этих объектов в доверительное управление. В ближайшее время состоится заседание комиссии, на котором будут определены требования к эксплуатации и благоустройству городских пляжей, — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Атырауской области временно введён запрет на купание в озере Камысколь.