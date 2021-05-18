Три платных участка автодорог запустят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с государственной программой инфраструктурного развития «Нурлы Жол», в Туркестанской области планируется запуск 3 платных участков автодорог общей протяженностью 359 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В том числе:

Шымкент – Ташкент – 84 км;

Шымкент – Кызылорда – 195 км;

Шымкент – Тараз – 80 км.

В настоящее время полностью завершены работы по устройству арок контроля с установкой программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего беспрерывное наблюдение за транзитом транспортных средств. При этом система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов и, соответственно, без ограничения движения.

Всего в Туркестанской области установлено 11 промежуточных арок контроля. По направлению в Ташкент – 3 ед., по направлению в Тараз – 2 ед., Кызылорда – 6 ед.

Полный запуск системы в промышленную эксплуатацию запланирован в июне этого года.

Ставки платы за проезд по платным участкам находятся на утверждении в МИИР РК. При этом за основу взяты аналогичные ставки платы по уже существующим платным участкам (Нур-Султан-Щучинск, Алматы-Хоргос и т.д.).

Предусмотрены более 20 способов оплаты. Это банки второго уровня (включая приложения интернет-банкинг каспи, хоумбанк и т.д.), платежные терминалы (Qiwi, woopay), а также операторы мобильной связи Кселл, Актив, Билайн посредством отправки СМС.

Также имеются и льготы. Для населения районов, прилегающих к платным дорогам, установлена абонентская плата в размере 1000 тенге для легковых транспортных средств со сроком 1 год. Но для получения льготы транспортное средство должно в обязательном порядке быть зарегистрировано в данных районах.

Для получения льготы необходимо:

1. Обратиться в контакт центр по короткому номеру 1403

2. Пополнить лицевой счет на сумму 1000 тенге

В центрах по работе с клиентами пользователи дорог могут получать информацию о тарифах, имеющихся задолженностях с официальным подтверждением и т.д.

Всего на территории Туркестанской области будет функционировать 4 центра по работе с клиентами:

1. ЦРК на обходе п. Икан по адресу: автодорога Самары – Шымкент км 2127, площадка отдыха на правой стороне (по направлению в Шымкент)

2. ЦРК в п. Машат по адресу: автодорога Алматы – Ташкент км 648, площадка отдыха на правой стороне (по направлению в Тараз)

3. ЦРК в п. Атамекен по адресу: автодорога Шымкент – Ташкент км 792, площадка отдыха на правой стороне (по направлению в Шымкент)

4. ЦРК в г. Шымкент по адресу: ул. Кунаева 21, Бизнес Центр «Алтын Орда», 1 этаж.

