Три пилотных региона по выборам акимов определили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области решено в пилотном порядке провести выборы акимов Актогайского и Осакаровского районов, города Приозерска. Определена дата – 5 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На внеочередной, VI сессии Карагандинского областного маслихата депутаты приняли соответствующие постановления.

«Основанием для созыва внеочередной сессии областного маслихата стало поручение Главы государства, озвученное в Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года, о необходимости апробирования выборности акимов районов, городов областного значения. По итогам совместного заседания постоянных комиссий в качестве пилотных регионов депутатским корпусом предложено избрание акимов Актогайского и Осакаровского районов, а также города Приозерска», – сказал председатель Карагандинского областного маслихата Нуркен Кобжанов.

В соответствии с Законом «О выборах в РК» предложено провести выборы в пилотных регионах 5 ноября.

Председатель Карагандинской областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов сообщил, что начнется подготовительная работа. По его словам, выборы будут назначены на следующей неделе. После этого стартует избирательная кампания: выдвижение кандидатов, регистрация и т. д.

Заместитель акима области Бауржан Асанов отметил, что в соответствии с законодательством местные исполнительные органы окажут необходимое содействие избирательным комиссиям.

Депутаты подчеркнули важность реформ по демократизации общества.

«Отрадно, что сегодня акцент по развитию политических процессов делается на региональном уровне. Если раньше акимов выбирали депутаты маслихатов на основе косвенного права, то теперь будут избирать сами жители. Этим правом впервые воспользуются жители Приозерска, Актогайского и Осакаровского районов. Ведь местное население заинтересовано в развитии своего региона и лучше всех знает потребности», – прокомментировал депутат областного маслихата Сейфул-Малик Казитов.