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    16:24, 21 Август 2023 | GMT +6

    Три общежития будут открыты к 1 сентября в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы к 1 сентября планируется открытие трех общежитий на 510 койко-мест для студентов колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге в РСК сообщила, что всего в городе функционирует 85 колледжей, из них 23 государственных и 62 частных, где общий контингент студентов составляет 80 205 человек.

    «В городе функционируют 32 общежития, в которых проживают 3556 студентов, из них 13 общежитий при 12 государственных колледжах на 2500 койко-мест и 19 общежитий в частных колледжах при ВУЗах, в которых составляют на 1256 койко-мест. В настоящее время дефицит мест в студенческих общежитиях для иногородних студентов составляет более 2500 койко-мест», - отметила она.

    По решению данной проблемы принят ряд мер:

    - в этом году в марте на прилегающей территории было открыто общежитие Алматинского строительно-технического колледжа на 60 койко-мест;

    - 12 июля постановлением акимата было передано здание под общежитие на 300 койко-мест по адресу улица Кабанбай Батыра, дом 163 Алматинскому колледжу моды и дизайна;

    - в конце 2022 году выкуплено четырехэтажное здание под общежитие для колледжа сервисного обслуживания на 150 койко-мест. На сегодняшний день для проведения текущего ремонта в общежитии было выделено из местного бюджета 70 млн тенге.

    Итого на 1 сентября текущего года планируется открытия трех общежитий на 510 койко-мест.

    «Наша главная задача – повышение качества подготовки кадров, поэтому мы начали широкомасштабную работу по внедрению института наставничества, созданию центров компетенций, повышению качества мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин через стажировки за рубежом», - добавила Ляззат Жылкыбаева.

    Ранее сообщалось, как в Алматы решается вопрос с нехваткой мест в студенческих общежитиях в вузах. Недавно министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проверил готовность общежитий для студентов в мегаполисе.


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