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    23:00, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Три объекта из Африки включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Гора Муландже в Малави, культурный ландшафт Дий-Гид-Бий в Камеруне и архипелаг Бижагош у берегов Гвинеи-Бисау были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом передает агентство Kazinform  со ссылкой на Анадолу.

    Три объекта из Африки включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
    Фото: ЮНЕСКО

    Соответствующее решение было принято на 47-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в Париже. В результате заседания три новых объекта из Африки были включены в Список всемирного наследия, а еще три удалены из списка объектов, находящихся под угрозой уничтожения.

    Так, гора Муландже на юге Малави, которую местные жители считают обителью богов и священных духов, признана всемирным наследием благодаря своей уникальной эндемичной флоре и популярным пешеходным маршрутам, привлекающим любителей природы.

    Культурный ландшафт Дий-Гид-Бий, расположенный в горах Мандара на севере Камеруна и датируемый периодом с XII по XVII века, также был внесен в список благодаря археологическим памятникам, сельскохозяйственным террасам и культовым сооружениям.

    Архипелаг Бижагош, состоящий из 88 островов и островков у побережья Гвинеи-Бисау и занимающий площадь около 13 тысяч кв. км., стал первым объектом этой страны, внесенным в список ЮНЕСКО. Архипелаг населяют представители матрилинейного этноса Биджаго, для которого характерны анимизм и женское лидерство.

    Сегодня лишь на 20 островах архипелага проживают около 30 тысяч человек. Бижагош также является местом обитания более 870 тысяч перелетных птиц.

    В то же время несколько африканских объектов были исключены из списка объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Среди них — тропические леса Ацинанана на Мадагаскаре, район Абу-Мена в Египте и древний город Гадамес в Ливии.

    Несмотря на то, что Африка является вторым по величине континентом, на ее долю приходится лишь около 9% объектов в Списке всемирного наследия, тогда как четверть всех объектов, находящихся под угрозой исчезновения, расположены именно на этом континенте.

    Теги:
    Африка ЮНЕСКО Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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