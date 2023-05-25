Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О проблемах в сфере водного хозяйства области рассказал сенатор Галиаскар Сарыбаев в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, в настоящее время на балансе Алматинского филиала Республиканского государственного предприятия «Казводхоз» находятся 9 водохранилищ, 15 гидроузлов и плотин, а также более 5000 км магистральных, распределительных каналов и коллекторно-дренажных сетей. Из них 3 объекта находятся в аварийном состоянии.

«Так, водозаборная плотина на реке Каратал в Ескельдинском районе Жетысуской области была введена в эксплуатацию в 1976 году. С этого времени капитальный ремонт на данном объекте не проводился ни разу. Водохозяйственный объект содержится за счет тарифа. Техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Бетонное дно нижнего бьефа плотины размыто, видны пустоты. Электрооборудование винтоподъемников изношено, необходима замена. Служебный мост требует капитального ремонта. Во время паводкового периода размыты габионные сетки подводящей дамбы в верхнем бьефе», - возмутился сенатор.

По словам депутата, схожее положение и у водных объектах «Ақешкі» и «Тентек». Парламентарии акцентировал внимание на то, что проблемы в сфере не только технические, но и кадровые. Так, для обслуживания канала в длину 4 416,5 км численность кадров по нормативам должна составлять 970 единиц. А по факту сейчас работают 293 человека. В оплате труда персонала ситуация неоднозначная.

«К примеру: среднемесячная заработная плата регулировщиков подачи воды, финансируемых из средств единого тарифа составляет 85 870 тенге начисление. Продолжительность рабочих месяцев составляет 4-8 месяцев в году, тогда как при выполнении идентичной работы заработная плата регулировщиков, получающих заработную плату из республиканского бюджета составляет 141 931 тенге начисление. Особенности финансирования стратегических объектов приводит к социальному неравенству, сотрудники производственных участков возмущены различиями в условиях труда и размерах заработной платы», - добавил сенатор.

Резюмируя, Галиаскар Сарыбаев обратился к главе Кабмина с просьбой решить накопившиеся проблемы в сфере.