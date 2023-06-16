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Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области

Автор:  
Анеля Касымова
16 Июня 2023, 19:00
Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В течение 2023-2024 годов в Костанайской области запланировано строительство трех новых овощехранилищ. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что сегодня Костанайская область производит порядка 182 тысячи тонн картофеля, 15 тысяч тонн моркови, капусты 15 тысяч тонн, лука 3,4 тысячи тонны.

«Мы выращиваем в достаточном количестве картофель, обеспечивая себя и другие регионы этим продуктом, но сохранить его не можем, сразу все уходит осенью. Из 62 овощехранилищ общей емкостью хранения 82 тысячи тонн, только три на 6 тысяч тонн имеют соответствующие оборудование, которое позволяет хранить продукцию до следующего урожая», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

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Для этого, как подчеркнул аким, решается вопрос с хранением плодоовощной продукции. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию картофелехранилища на 6 тысяч тонн, на 2024 год запланировано строительство 2 картофелехранилищ по 4 тысячи тонн каждое. Все они будут оснащены современными системами климат-контроля.


Костанайская область   Акимат   Строительство   Регионы Казахстана   Костанай  
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