Три новых физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В трех микрорайонах Жетысуского района Алматы строят медицинские учреждения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима района Гульнар Кокобаевой, в районе реализуется программа «Город без окраин», другими словами, в каждом микрорайоне в шаговой доступности будут объекты образования, медицины, места для активного отдыха.

«Именно поэтому принято решение строительства сразу трех физкультурно-оздоровительных комплексов - в микрорайонах Кемел, Айнабулак и Кулагер. Срок завершения - 1-й и 2-й кварталы 2022 года. Посещение их будет бесплатным.

Кроме того, в следующем году построят семейно-врачебную амбулаторию на 200 посещений в микрорайоне Кемел. А до конца этого года завершат капитальный ремонт с сейсмоусилением в поликлинике №11», - рассказала она.

Также аким сообщила о том, как решается вопрос с поликлиниками в микрорайоне Кулагер и в районе частного сектора автовокзала «Саяхат». По ее сведениям, в Кулагере поликлиника не соответствует по площади, а в районе «Саяхата» ее и вовсе не было. Акимат района выкупил двухэтажное здание по улице Сидоркина, 14 площадью 1647 кв. м и трехэтажного здания по улице Омарова площадью 1967 кв. м. В дальнейшем там планируют открыть поликлиники.

«В этом году завершены работы по строительству пристроек к школе №57 на 300 мест и к школе №102 на 150 мест, помимо этого, в обеих школах построены новые актовые залы. Завершается строительство пристройки к школе №177 на 600 мест и строительство столовой к школе №43», - сказала Гульнара Кокобаева.

Продолжается капремонт с сейсмоусилением в школе №129, а также строительство семи домов вместо снесенных восьми по программе «Реновация жилищного фонда на 2021-2025 годы» в жилом массиве «Рабочий поселок».

Кроме того, акиматом района запланировано строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне Айнабулак-4, пристроек к школам №148 (300 мест), 103 (250 мест), 112 (300 мест) на 850 мест, и строительство актового зала к школе №101. Также начата разработка ПСД на строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Рабочем поселке.

Гульнара Кокобаева также сообщила и о строительстве набережной зоны на берегу реки Есентай в микрорайоне Кокмайса, которая откроется уже в следующем году.