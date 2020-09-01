Три новые школы открыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К началу нового учебного года в Актюбинской области открыли три новые школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из них - школа №74 на 300 мест открылась сегодня в жилом массиве «Рауан» в городе Актобе. Строительство школы началось в августе прошлого года и завершилось к 1 сентября. Открытие позволило решить актуальную проблему местных жителей, ведь ранее детей приходилось возить на личном и общественном транспорте в Актобе.

С долгожданным событием поздравил аким области Ондасын Уразалин.

«Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным Посланием к народу Казахстана. В своем обращении Президент акцентировал внимание на развитии сферы образования. Руководство страны ставит перед нами задачу создать самые лучшие условия для воспитания подрастающего поколения. В целях выполнения данного поручения, в Актюбинской области принимается ряд мер. Я уверен, что в новом очаге знаний, который мы открываем сегодня, наши дети будут получать качественные знания», - сказал он.

В средней школе №74 созданы все условия: имеются 26 классов, кабинет информатики, мастерская, спортивный зал, столовая, библиотека, медицинский кабинет.

Аким области пожелал детям, впервые переступившим порог школы, успехов в учебе и поручил руководителю управления образования Лаззат Уразбаевой строго контролировать соблюдение правил безопасности во всех школах региона.

По данным управления образования, в преддверии нового учебного года в регионе введены в эксплуатацию 3 школы, до конца года к приему учащихся будут готовы еще 9 школ.

В первый класс приняты 18 тысяч школьников. 15 тысяч детей будут обучаться в традиционном, 104 тысячи детей в дистанционном формате, более 38 тысяч школьников - в дежурных классах.