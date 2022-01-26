Три новые школы и детсад откроют в этом году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Карагандинской области начнут свою работу 9 новых объектов образования, среди них три школы и один детский сад, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии системы образования и влиянии дистанционного обучения на качество знаний рассказала главный педагог области Гульсум Кожахметова.

- Гульсум Шабдановна, уже не первый год дети учатся онлайн. Какие плюсы и минусы «дистанционки» вы бы отметили?

- Дистанционное обучение, конечно, сказалось на знаниях, поэтому идёт работа по восполнению пробелов. Чтобы определить, над чем работать в первую очередь, провели стартовые диагностические срезы по всем предметам. По их результатам составили планы работы по повышению качества знаний детей.

На сегодняшний день все педагоги области прошли курсы повышения квалификации по цифровой грамотности. Для них постоянно проводятся мастер-классы по совершенствованию технологий работы в онлайн-режиме.

Тем не менее при дистанционном обучении есть определённые трудности. Среди них можно отметить и нехватку общения у детей, и отсутствие поддержки от сверстников и учителей. Педагогам тоже непросто. Нет возможности на «удалёнке» контактировать со всем классом одновременно, наблюдать за выполнением заданий и по ходу урока контролировать восприятие темы всеми учащимися.

Но нельзя не отметить и плюсы дистанционного опыта. К примеру, при отмене занятий из-за непогоды или по состоянию здоровья учащихся мы можем проводить уроки дистанционно. Также есть возможность виртуально организовать встречи, классные часы, собрания. Дети могут получать знания в удобное для них время, осваивать новые технологии.

- Кадровый вопрос. Чем и как привлекают молодых специалистов для работы, например, в сельских школах?

- В настоящее время организациям образования области требуется более 100 специалистов. Особенно нужны учителя начальных классов с русским языком обучения, преподаватели русского языка, физики, математики, химии.

В новом учебном году мы приняли на работу более тысячи педагогов, из них около 500 молодых специалистов. Двести учителей были направлены по программе «С дипломом – в село». Для них предусмотрены социальные гарантии – это выплаты компенсации за аренду жилья, оплату коммунальных услуг, подъёмное пособие для приобретения или строительства жилья.

Стоит отметить, что поддерживают не только учителей из сельской местности. В прошлом году впервые 24 педагога получили служебные квартиры.

- Сейчас большое внимание уделяется инклюзивному образованию. Расскажите об этом подробнее.

- В области проживает более 12 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Условия для инклюзивного образования созданы в 36,2% дошкольных организаций, в 81% общеобразовательных школ и в 50,7% колледжей.

В прошлом году открылся Реабилитационный центр в Темиртау, где получают психолого-педагогическую поддержку 54 ребёнка с различными психофизическими нарушениями.

После ремонта откроется кабинет психолого-медико-педагогической консультации в Караганде и два кабинета психолого-педагогической коррекции в областном центре и Сатпаеве.

Идёт работа по созданию Центра реабилитации для детей с аутизмом и ментальными нарушениями при поддержке общественного фонда «АсылМирас» в Караганде. Также на базе общеобразовательных школ Караганды совместно с КФ «Болашак» планируется открыть три кабинета поддержки инклюзии.

Для работы с особенными детьми обучают педагогов. Закупают учебники и учебно-методические комплексы для инклюзивного образования.

- А что касается малокомплектных школ, есть ли у них будущее?

- В области 209 малокомплектных школ, в которых обучается около 14 тысяч детей. Для развития малокомплектных школ работают проекты «Сельская школа» и «Шефство». Планируем в Актогайском районе запустить проект «Временная семья». Суть его в том, что дети из отдалённых сёл могут учиться в полнокомплектных школах, проживая в семьях. А «Мобильный учитель» в Жанааркинском районе позволяет опытному преподавателю выезжать в МКШ нескольких населённых пунктов.

В прошлом году модернизирована 61 сельская школа, проведены ремонтные работы, укреплена материально-техническая база и система безопасности.

- Как в области обстоит дело с дополнительным образованием?

- На сегодняшний день работают 107 государственных организаций дополнительного образования и 12 частных. В прошлом году открылись пять объектов для дополнительного развития детей в Актогайском, Жанааркинском, Шетском, Каркаралинском районах и в Караганде. Также появились семь детских технопарков в Караганде, Балхаше, Шахтинске, Темиртау, Абайском, Осакаровском, Бухар-Жырауском районах.

В настоящее время продолжается строительство нового здания Дворца школьников в Сатпаеве.

Активно вовлечь детей в различные кружки и секции помогло то, что с этого года госзаказ на дополнительное образование размещается на объектах всех форм собственности – и частных, и государственных.

- И последний вопрос: какие новые объекты образования будут построены в этом году?

Вопрос с переполненностью школ пока ещё до конца не решён, но таких организаций образования в области совсем немного. Сейчас мы строим три школы в Караганде, Каркаралинском и Жанааркинском районах. Взамен аварийных школ Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов планируется строительство новых в третьем квартале этого года. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Также в этом году должны сдать пристройку к лицею в областном центре, спортзал в Сарани и Дворец школьников в Сатпаеве.

По проекту «Ауыл – Ел бесігі» в прошлом году начали строительство двух пристроек – спортивных залов в Шетском и Жанааркинском районах. В нынешнем году завершится строительство детского сада в Сатпаеве на 320 мест.

Во всех организациях образования области установлены тревожные кнопки и системы оповещения. Камерами видеонаблюдения (19 837 единиц) оснащены все 496 школ области.

Этот год в Казахстане объявлен Годом детей. Перед педагогами области стоит много задач, направленных на обеспечение качественного и доступного образования. Будет проведена работа по увеличению количества оздоровительных лагерей и организаций дополнительного образования, а также по открытию новых перспективных специальностей.







