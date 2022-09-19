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Три новые политические партии появились в Казахстане
19 Сентября 2022, 18:32

Три новые политические партии появились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создаются три новые политические партии. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в видеохостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день три партии прошли первый этап процедуры регистрации. Сейчас будущие партии находятся на стадии проведения съездов и формирования партийного актива. В соответствии с действующим законодательством, для регистрации партии в ее составе должно быть, по меньшей мере, 20 тыс. членов. Кроме того, в каждом регионе страны должно быть, по меньшей мере, 600 членов партии», – сказал К. Мусин.

По его словам, в настоящее время партия «Халық дербестігі» провела съезд и представила список своих членов. Кроме того, на этапе проведения съездов находятся партии «Намыс» и «Байтак». Есть также и другие партии, которые намерены пройти регистрацию, но еще не прошли эту процедуру. Причина в том, что их документы не соответствуют требованиям законодательства. Всего, начиная с 2019 года, поступили уведомления по поводу регистрации 18 политических партий. Только в 2019 году уведомления направили пять партий. Но, на сегодняшний день их уведомления утратили силу. Теперь имеется 13 партий, из них три партии проходят регистрацию. В оставшихся партиях проходят организационные процессы.


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