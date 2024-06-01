Три недели поисков: найдено тело утонувшего в Иртыше капитана теплохода

Павлодарские спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины в 60 километрах ниже по течению от села Аккулы. Поиски велись на протяжении 20 дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Капитан теплохода утонул, упав с палубы в воду. Произошло это в ночь с 8 на 9 мая. Поиски затрудняли высокий уровень воды, сильный ветер и течение.

- Первая фаза поисков продлилась 10 дней: три дня активных и семь дней пассивных поисков. Затем, по заявлению родственников, поиски были возобновлены. На 20-й день мы обнаружили тело. Искали долго, потому что река еще не вернулась в русло, вода грязная, видимость нулевая. Наши водолазы ныряли, но с угрозой для их же жизни – там, в воде, плывут мусор и бревна. Тело погибшего обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы, – сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны Ерлан Касимов.

Судно, где работал погибший, принадлежит РГКП «Казахстан су жолдары». Как именно произошла трагедия, неизвестно. Свое заключение предстоит дать судмедэкспертам.