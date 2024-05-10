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    21:09, 09 Май 2024 | GMT +6

    Упал за борт: капитана теплохода ищут в Павлодарской области

    судно река Иртыш
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В Павлодарской области почти сутки продолжаются поиски утонувшего в Иртыше капитана теплохода. На месте работают четверо водолазов. Поиски осложняет сильный ветер и высокий уровень воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Судно принадлежит РГКП «Казахстан Су-Жолдары», то есть это не прогулочный теплоход. Предположительно, капитан упал с палубы в реку и утонул. Произошло это прошлой ночью.

    - 8 мая в 23:25 в УКС ДЧС Павлодарской области от «102» поступило сообщение о том, что в районе Аккулы возле села Шабар на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна. 9 мая к месту происшествия были направлены 4 водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не делали результата. Поиски осложняют высокий уровень воды, сильный ветер и течение, - сообщили в региональном департаменте по ЧС.

    С рассветом водолазы возобновят поисково-спасательные работы. Другие подробности произошедшего пока не сообщают.

    Известно, что в Павлодарской области суда РГКП «Казахстан Су-Жолдары» участвуют, в том числе дезинсекционных работах: толкают баржи, с которых ведут обработку против гнуса.

    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Регионы Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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