Упал за борт: капитана теплохода ищут в Павлодарской области

В Павлодарской области почти сутки продолжаются поиски утонувшего в Иртыше капитана теплохода. На месте работают четверо водолазов. Поиски осложняет сильный ветер и высокий уровень воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судно принадлежит РГКП «Казахстан Су-Жолдары», то есть это не прогулочный теплоход. Предположительно, капитан упал с палубы в реку и утонул. Произошло это прошлой ночью.

- 8 мая в 23:25 в УКС ДЧС Павлодарской области от «102» поступило сообщение о том, что в районе Аккулы возле села Шабар на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна. 9 мая к месту происшествия были направлены 4 водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не делали результата. Поиски осложняют высокий уровень воды, сильный ветер и течение, - сообщили в региональном департаменте по ЧС.

С рассветом водолазы возобновят поисково-спасательные работы. Другие подробности произошедшего пока не сообщают.

Известно, что в Павлодарской области суда РГКП «Казахстан Су-Жолдары» участвуют, в том числе дезинсекционных работах: толкают баржи, с которых ведут обработку против гнуса.