Три насоса отключились на Петропавловской ТЭЦ-2
16 Декабря 2022, 10:53
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 в турбинном цехе ночью произошло отключение трех сетевых насосов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ночью горожане слышали гул в батареях. После чего в некоторых домах стало заметно прохладнее.
«В 02:30 в турбинном цехе произошло техническое отключение трех сетевых насосов. Персонал станции провел необходимые переключения на основном оборудовании. В 04:40 гидравлический режим восстановили. Циркуляция сетевой воды не прекращалась. Сейчас температура теплоносителя 78 градусов при нормативе 83 градуса. Продолжается подъем температуры теплоносителя», - прокомментировали в пресс-службе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
Монополист также попросил не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам.
Сегодня утром в Петропавловске температура воздуха составляла минус 25 градусов.
Ранее в Семее на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. Позже работа ТЭЦ-1 в Семее возобновилась.
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