Три нарколаборатории выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявили три нарколаборатории. 13 членов таких преступных группировок арестованы. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выявили три нарколаборатории. 13 членов таких преступных группировок арестованы, более 15 килограммов (наркотиков) изъято. Возможно, есть упущение. Все эти объявления о продаже: где достать наркотические средства, каким образом, проходят в открытом доступе. Я здесь хотел бы обратить внимание бизнеса, чтобы при получении оплаты за объявление обращали внимание на такие вещи. Иногда благодаря бдительным горожанам узнавали, даже выходило на билборде объявление. Ну и часто бывают на стенах во дворах, наводки, их закрашивают, работа продолжается», - сказал аким.