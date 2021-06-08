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    23:45, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Три многоэтажных дома построят для очередников в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Темиртау Карагандинской области началось строительство трех многоэтажек. Квартирами будут обеспечены семьи из социально защищаемых категорий населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Два 90-квартирных многоэтажных жилых дома появятся в квартале 4а города металлургов. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год. По результатам строительства 180 очередников будут обеспечены арендным жильем из государственного жилого фонда.

    Еще одна многоэтажка появится в микрорайоне «Горка Дружбы». Всего в доме будет 36 квартир.

    Также в Темиртау ведутся работы по восстановлению уличного освещения. Подрядчик ТОО «Эгида Строй Групп» демонтирует старые опоры и установит вместо них новые.

    «По проспекту Республики уже установили 234 торшера и новые светодиодные светильники. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика, который займется восстановлением внутриквартального уличного освещения в количестве 250 опор», – сообщили в акимате Темиртау.


    Теги:
    Карагандинская область Жилье Строительство
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