Три многоэтажных дома построят для очередников в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Темиртау Карагандинской области началось строительство трех многоэтажек. Квартирами будут обеспечены семьи из социально защищаемых категорий населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два 90-квартирных многоэтажных жилых дома появятся в квартале 4а города металлургов. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год. По результатам строительства 180 очередников будут обеспечены арендным жильем из государственного жилого фонда.

Еще одна многоэтажка появится в микрорайоне «Горка Дружбы». Всего в доме будет 36 квартир.

Также в Темиртау ведутся работы по восстановлению уличного освещения. Подрядчик ТОО «Эгида Строй Групп» демонтирует старые опоры и установит вместо них новые.

«По проспекту Республики уже установили 234 торшера и новые светодиодные светильники. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика, который займется восстановлением внутриквартального уличного освещения в количестве 250 опор», – сообщили в акимате Темиртау.