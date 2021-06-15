Три многоэтажных дома для работников фармзавода возводят в посёлке Гвардейский

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С рабочей поездкой в Кордайском районе побывал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Б. Сапарбаев в сопровождении акима Кордайского района Рустема Даулета посетил фармацевтический завод в поселке Гвардейский Кордайского района и ознакомился с текущей деятельностью и перспективами научно-исследовательского комплекса.

Напомним, в поселке Гвардейский Кордайского района на базе института проблем биологической безопасности построено здание фармацевтического завода. По проекту планируется ежегодно выпускать 60 млн доз разных вакцин, в том числе от коронавируса. Недалеко от завода отведено место для строительства трех многоэтажных домов для сотрудников института. По проекту предусмотрено 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.

Здесь же состоялось очередное заседание штаба по обсуждению первостепенных задач. На заседании, помимо вопросов, связанных с увеличением выпуска антиковидной вакцины, говорилось также и об усилении темпов строительства жилых домов для работников завода.

В настоящее время на территории, примыкающей к научному учреждению, возводятся три многоквартирных жилых дома. Подрядчик – ТОО «БазисДорСтрой». По заверению строителей, первый дом 60-квартирный дом уже готовится к сдаче в эксплуатацию. В течение ближайших двух месяцев он будет принимать новоселов. Остальные два дома, которые возводит ТОО «Агроспецстрой», намечено сдать в октябре текущего года.

По информации акима района Рустема Даулета, в этом году в Кордайском районе будет начато строительство восьми многоэтажных 60-квартирных домов общей стоимостью 4,5 миллиарда тенге. В шесть из них заселятся очередники, а в два – сотрудники КазНИИ проблем биологической безопасности. Помимо этого, выделено 49,5 млн тенге на подготовку ПСД строительства еще пяти многоэтажных 60-квартирных домов в жилом массиве Батыс. Новые двухквартирные жилые дома для работников бюджетной сферы, малообеспеченных и многодетных семей также появятся в селах Кордай и Сортобе.