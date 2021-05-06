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    23:15, 05 Май 2021 | GMT +6

    Три млн тенге отдали жители Туркестана мошеннику за «трудоустройство» в Южной Корее

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего жителей Туркестана на 3 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества с трудоустройством. Со слов потерпевшей, некий знакомый обещал трудоустроить ее в Южной Корее и обманом выманил 1,5 миллиона тенге. Не дождавшись ни трудоустройства, ни возврата денег женщина обратилась за помощью. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города задержали подозреваемого, ранее судимого, и доставили в управление полиции. Как выяснилось, аферист путем мошенничества выманил у потерпевшей деньги, войдя в доверие и предлагая несуществующее трудоустройство. Следствием установлена причастность подозреваемого к еще пяти аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около трех миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства дела.



    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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