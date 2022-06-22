22 Июня 2022 17:17

Три млн человек остались вне системы ОСМС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сельской местности многие граждане не в системе ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что 3 млн человек остались незастрахованными. Мы сейчас ездим по регионам. Многие среди сельского населения не в системе ОСМС, нет доступа к ГОБМП из-за того, что заболевание не является социально значимым, а значит человек не имеет доступа к медицинской помощи», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы».

Ранее глава Минздрава заявила, что любые качественные изменения требуют значительных финансовых ресурсов, в этой связи внедрение ОСМС в 2020 году было жизненно необходимым. Система медстрахования позволила привлечь в отрасль дополнительные средства и увеличить финансирование на 80%.

Финансирование выросло практически по всем направлениям медицинской помощи: на профосмотры, как и на медицинскую реабилитацию - в 2 раза, на консультативно-диагностические услуги - в 7,7 раз, на стационарную помощь - на 54%, на стационарную и стационарозамещающую помощь на селе - в 2,2 раза, на высокотехнологичные медицинские услуги - на 62%.