Три мировых и азиатских рекорда обновили казахстанцы на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Казахстанские стрелки-стендовики стали лучшими на первенстве Азии, выдержав конкуренцию со стороны 200 спортсменов из 17 стран континента.

По итогам соревнований казахстанские стрелки завоевали 14 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых) и заняли первое место в общекомандном зачёте. Всего от Казахстана в аззиатском первенстве участвовал 41 спортсмен.

Особо стоит отметить, что в ходе чемпионата Эдуард Ещенко, Адель Садакбаева и Элеонора Ибрагимова обновили три мировых и три азиатских рекорда.

Золотые медали завоевали Адель Садакбаева, женская команда Казахстана (Адель Садакбаева, Ольга Хайлова, Асем Орынбай), мужская команда Казахстана (Максим Почивалов, Владислав Заводиленко, Артём Ревков), женская команда Казахстана (Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина, Наргиза Сарманова), а также мужская команда Казахстана (Денис Кривенко, Антон Бельский, Егор Царёв).

Серебряными призёрами стали Эдуард Ещенко, Максим Почивалов, Максим Бедарев и Элеонора Ибрагимова.

Бронзовые медали завоевали Ольга Хайлова, мужская команда Казахстана (Ратмир Еникеев, Эдуард Ещенко, Илья Пеньков), смешанная команда Казахстана (Эдуард Ещенко, Асем Орынбай), Владислав Заводиленко и Денис Кривенко.

Ранее фигуристка Софья Самоделкина стартовала на чемпионате четырех континентов в Пекине.