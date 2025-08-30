Три министра обороны, 86 генералов и 20 тысяч офицеров подготовил военный вуз Казахстана

Начальник института генерал-майор Бауыржан Ибатулин рассказал корреспонденту Kazinform, как сегодня будущих офицеров обучают кибербезопасности, беспилотным системам и цифровым технологиям.

– Бауыржан Шарифуллаевич, что самое важное в истории вуза?

– В начале независимости Казахстана остро ощущался дефицит офицерских кадров, и институт перешел на многопрофильную систему подготовки. Этот вопрос лично курировал министр обороны, Герой Советского союза, Халық қаһарманы генерал армии Сагадат Нурмагамбетов. За 55 лет подготовлено более 20 тысяч специалистов. Свыше 400 наших выпускников служили в Афганистане и других «горячих точках», участвовали в миротворческих операциях в Таджикистане и Ираке. Трое выпускников стали Героями Советского Союза, а генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев удостоен звания Халық қаһарманы. Среди наших выпускников – 86 генералов, трое из них возглавляли Министерство обороны – Алибек Касымов, Сакен Жасузаков и Руслан Жаксылыков.

– Какие приоритеты подготовки офицеров сегодня?

– Подготовка ведется по 16 направлениям – от мотострелковых и танковых войск до инженерных и разведывательных. Но главное, чтобы выпускник был не только специалистом, но и командиром.

Сегодня армия требует стратегического мышления, знаний в области технологий и умения действовать в нестандартных условиях. Поэтому мы уделяем внимание кибербезопасности, обучению работе с беспилотными системами, цифровым навыкам.

– В каких условиях учатся курсанты?

– Вуз располагает современной материальной базой: полигонами, спорткомплексами, компьютерными классами. Курсанты обеспечены жильем, питанием и формой. Важна и атмосфера - будущий офицер у нас чувствует поддержку и понимает, что он часть большой команды. Отдельное внимание уделяем спорту и культурному развитию. Курсанты выступают в художественной самодеятельности, играют в КВН, помогают ветеранам и семьям в рамках социального проекта «Марафон добрых дел».

– А что с международным сотрудничеством?

– Казахстанская армия – часть глобальной системы безопасности. Наши курсанты проходят обучение за рубежом, мы принимаем иностранных слушателей и обмениваемся опытом с зарубежными военными вузами.

– Какие задачи стоят перед институтом в ближайшие годы?

– Совершенствовать базу, внедрять больше тренажеров и симуляторов, развивать обучение в области беспилотных систем, кибербезопасности и цифровых технологий. Наша цель – подготовить офицеров XXI века.

– Каким должен быть завтрашний курсант?

– Современным, владеющим иностранными языками и технологиями, физически и морально устойчивым. Способным вести за собой людей – и в бою, и в мирной обстановке.

– Есть ли уверенность, что ваши выпускники будут востребованы?

– У нас стопроцентное распределение. Каждый выпускник получает звание «лейтенант» и назначение – от крупных городов до приграничных гарнизонов.

– Что бы вы хотели сказать ветеранам, выпускникам и курсантам в честь юбилея Военного института Сухопутных войск?

– На 55-летие приедут выпускники разных лет со всего СНГ, в том числе советского периода. Планируем участие руководства Минобороны и более 50 генералов-выпускников. Это будет встреча поколений, а не только торжество. Ветеранам – благодарность за вклад в становление института. Выпускникам желаю гордиться альма-матер и с честью носить погоны, а курсантам – упорства и преданности делу. Институт всегда был школой мужества, патриотизма и верности Родине!

