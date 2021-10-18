Три миллиона за квартиру: аферистку задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенница выманила у жительницы Туркестанской области 3 000 000 тенге, пообещав помочь с получением квартиры в новостройке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

«В дежурную часть Мактааральского РОП поступило сообщение от местной жительницы. Со слов потерпевшей, войдя в доверие, некая знакомая обещала помочь в получение квартиры в новостройке. За свои услуги она взяла у сельчанки около 3 000 000 тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП установили личность подозреваемой и доставили женщину в районный отдел. Задержанной оказалась жительница Жетысайского района.

«Подозреваемая, под предлогом получения квартиры, обманным путем выманила крупную сумму денег. Спустя время, мошенница отдала потерпевшей ключи от квартиры. Однако через несколько месяцев настоящие хозяева квартиры потребовали от женщины оплату за проживание. Как оказалось, потерпевшая все это время проживала на съемной квартире. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование», - заключили в пресс-службе департамента полиции.