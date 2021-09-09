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    17:43, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три миллиона доз вакцины Vero Cell прибыли в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новая партия китайской вакцины против коронавируса Vero Cell доставлена в Казахстан. Об этом сообщил министр здравоохраения Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

    «Очередная партия в 3 миллиона доз вакцины VEROCELL SINOPHARM (одобрена ВОЗ) поступила в Казахстан», - написал глава Минздрава в Facebook.

    Напомним, первая партия вакцины была доставлена в Казахстан 10 августа.

    Главный государственный санитарный врач РК внес дополнения в постановление, где расписана характеристика вакцины Vero Cell: кому предназначена, противопоказания.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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