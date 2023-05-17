Три межрайонные больницы построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Доступность медицинской помощи для жителей региона, обеспеченность лечебных учреждений оборудованием, своевременность оказания медпомощи - об этом шла речь в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для своевременного оказания экстренной и среднетехнологичной медицинской помощи в трех районах Жамбылской области откроют межрайонные многопрофильные больницы - в Меркенском, Шуском и Таласском районах, сообщила руководитель областного управления здравоохранения Жанар Оспанова.

«Сейчас в регионе функционируют 389 объектов здравоохранения, - отметила руководитель медицинского ведомства. - В минувшем 2022 году было начато строительство 26 объектов здравоохранения общей стоимостью 8,6 млрд тенге, из них введено в эксплуатацию 20. Остальные шесть объектов, в том числе и областной онкологический диспансер на 200 коек, будут сданы в этом году. Кроме того, проведен капитальный ремонт восьми объектов на сумму 474,7 млн тенге».

В этом году в регионе строятся 19 объектов на сумму 2,8 млрд тенге, из которых будут введены в эксплуатацию 17, остальные объекты переходящие.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 2023 - 2024 годах планируется строительство 30 объектов на общую сумму 5,2 млрд тенге. Кроме того, планируется открытие межрайонных многопрофильных больниц в трех районах.

«Проект позволит обеспечить все сельские населенные пункты современной медицинской инфраструктурой. Расстояние для оказания неотложной и среднетехнической медицинской помощи сократится с 500 до 200 километров. Уровень износа зданий медицинских организаций снизится до 36,7 %. В плане подготовки медицинских кадров по специальности «Лечебное дело» по гранту акимата области учатся 42 студента», - сказала Жанар Оспанова.

По словам спикера, за последние три года в лечебные учреждения региона приобретено современное медоборудование, на что из местного бюджета выделялось 9,1 млрд тенге. На условиях финансового лизинга приобретено 12 санитарных автомобилей для областной станции скорой медицинской помощи. За три месяца этого года обеспеченность медицинским оборудованием в области увеличилась на 3,8%, составив 90,8%.

В ходе совещания главой региона даны поручения по оказанию качественной и оперативной помощи пациентам, использованию передовых инновационных технологий, повышению профессиональных навыков специалистов, решению проблемы дефицита врачей, сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области.