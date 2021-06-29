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    14:54, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Три месяца искали пропавшего одиннадцатиклассника в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что без вести пропал его несовершеннолетний сын, ученик 11 класса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    Со слов мужчины, подросток ушел из дома на почве ссоры и с тех пор не вернулся, а сотовый телефон отключен. Стражи порядка зарегистрировали данный факт в управлении полиции и приступили к поискам пропавшего школьника.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев, показывали ориентировку и фото несовершеннолетнего, прочесали все близлежащие территории, а также установили круг знакомых и друзей без вести пропавшего.

    В результате не прекращавшихся ни на минуту розыскных мероприятий спустя три месяца сотрудники Сайрамского РУП установили местонахождение школьника и нашли подростка в Шымкенте, где он устроился на работу. Найденного несовершеннолетнего полицейские доставили домой и передали родителям.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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