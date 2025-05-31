Три матча Премьер-Лиги покажут в прямом эфире

В 16:00 начнутся поединки «Улытау» — «Туран» и «Окжетпес» — «Кызылжар», а завершится тур игрой «Кайсар» — «Жетысу» в 20:00.

Прямая трансляция матчей будет организована телеканалом Qazsport.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 мая на 1 июня в Мюнхене (Германия) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Альянц Арена» встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер».