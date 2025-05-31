12:16, 31 Май 2025 | GMT +5
Три матча Премьер-Лиги покажут в прямом эфире
Сегодня, 31 мая, состоятся три матча 11 тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В 16:00 начнутся поединки «Улытау» — «Туран» и «Окжетпес» — «Кызылжар», а завершится тур игрой «Кайсар» — «Жетысу» в 20:00.
Прямая трансляция матчей будет организована телеканалом Qazsport.
Ранее сообщалось, что в ночь с 31 мая на 1 июня в Мюнхене (Германия) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Альянц Арена» встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер».