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    12:16, 31 Май 2025 | GMT +5

    Три матча Премьер-Лиги покажут в прямом эфире

    Сегодня, 31 мая, состоятся три матча 11 тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Премьер-Лига
    Фото: Sports.kz.

    В 16:00 начнутся поединки «Улытау» — «Туран» и «Окжетпес» — «Кызылжар», а завершится тур игрой «Кайсар» — «Жетысу» в 20:00.

    Прямая трансляция матчей будет организована телеканалом Qazsport.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 31 мая на 1 июня в Мюнхене (Германия) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Альянц Арена» встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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