Три машины столкнулись в Астане, одна из них сбила велосипедиста

Три автомобиля столкнулись в Астане, в результате ДТП пострадали пассажиры одной из машин, передает корреспондент Kazinform.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 августа на пересечении улиц Тәуелсіздік и Калдаякова.

По предварительным данным, водитель Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю L9. После столкновения L9 отбросило на тротуар, где машина совершила наезд на велосипедиста, а затем столкнулась с еще одним автомобилем.

— В результате ДТП водитель и двое пассажиров Kia Rio доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет, — сообщили в департаменте полиции города Астаны.

Ранее в Алматы в результате падения с электросамоката погиб 44-летний мужчина.