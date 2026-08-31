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    Три машины столкнулись в Астане, одна из них сбила велосипедиста

    Три автомобиля столкнулись в Астане, в результате ДТП пострадали пассажиры одной из машин, передает корреспондент Kazinform.

    Три машины столкнулись в Астане, одна из них сбила велосипедиста
    Фото: cгенерировано ИИ

    Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 августа на пересечении улиц Тәуелсіздік и Калдаякова.

    По предварительным данным, водитель Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю L9. После столкновения L9 отбросило на тротуар, где машина совершила наезд на велосипедиста, а затем столкнулась с еще одним автомобилем.

    — В результате ДТП водитель и двое пассажиров Kia Rio доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет, — сообщили в департаменте полиции города Астаны.

    Ранее в Алматы в результате падения с электросамоката погиб 44-летний мужчина.

    ДТП Астана Происшествия
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор