Три километра теплосетей обновят в Экибастузе

Этим летом в городе Экибастузе Павлодарской области продолжится реконструкция крупных тепломагистралей. Это ТМ-1 и ТМ-3, от которых запитаны 40% городских многоэтажек. Общая протяженность обеих тепломагистралей составляет более трех километров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также ремонтные работы продолжатся на Экибастузской ТЭЦ. На станции капитально отремонтируют котлоагрегат № 15. Под замену пойдут 85% поверхностей нагрева, вспомогательное оборудование и системы электронасосов. Еще на двух котлах проведут только текущий ремонт.

Для бесперебойного обеспечения работы системы золоудаления будет построен трубопровод осветленной воды. Ранее в областном управлении энергетики и ЖКХ сообщали, что на ремонт котла № 15 городской ТЭЦ и строительство трубопровода осветленной воды планируется направить около пяти миллиардов тенге, на реконструкцию двух тепломагистралей — 11,3 миллиарда тенге.

Параллельно с ремонтом на ТЭЦ ведется ремонт теплосетей в городе. Трубы проверяют на прочность и плотность. Гидравлические испытания начались в понедельник, из-за чего часть городских многоэтажек до сих пор остается без горячей воды.

Уже выявлены 82 повреждения. В понедельник в результате гидравлических испытаний не выдержала труба на входе в аптеку. Образовался фонтан горячей воды, залил крыльцо и тротуар. Кадры происшествия попали в соцсети. Монополист тогда подтвердил, что повреждение выявили в ходе запуска горячего водоснабжения на трубе диаметром около 40 сантиметров. Сейчас устранением всех повреждений, выявленных в ходе испытаний, занимаются 20 ремонтных бригад.

Гидравлические испытания в Экибастузе пройдут в четыре этапа. Завершить их и устранить порывы горожанам обещают до 10 июля.

Однако строительные и ремонтные работы в городе горняков сейчас ведутся не только на тепловых сетях и энергопредприятии. Наполовину завершено строительство Центра детского творчества. В марте на этой стройплощадке побывал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Фото: Валерий Бугаев

Ему сообщили, что на Дворец детского творчества выделено 5,8 миллиарда тенге, и после ввода его в эксплуатацию дополнительным образованием будут охвачены 16 тысяч экибастузских детей и подростков. Объект будет инклюзивным, завершить работы планировалось в сентябре 2024 года.

Сейчас рабочие уже возводят третий этаж здания, занимаются укладкой наружных инженерных сетей, утепляют фасад. Ведутся отделочные работы.

— Темпы хорошие. Объект сложный и масштабный, но все работы мы планируем завершить до конца августа, — подтвердил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

На строительстве объекта заняты более 70 человек.