Три казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, 32-летний казахстанский боксер, серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит в четвертьфинале одолел представителя команды Таджикистана Давлата Болтаева (до 91 кг) и вышел в полуфинал, гарантировав себе медаль и лицензию на Игры-2020.





Кроме того, четвертьфинальный поединок выиграл 23-летний двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, казахстанец Абылайхан Жусупов (до 69) у Вуттичая Масука из Таиланда и 21-летний чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81) у Шаббоса Негматуллоева из Таджикистана.

Отметим, что лицензионный турнир проходил в столице Иордании в городе Амман.