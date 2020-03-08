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Три казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

8 Марта 2020 19:07
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Три казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, 32-летний казахстанский боксер, серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит в четвертьфинале одолел представителя команды Таджикистана Давлата Болтаева (до 91 кг) и вышел в полуфинал, гарантировав себе медаль и лицензию на Игры-2020.


Кроме того, четвертьфинальный поединок выиграл 23-летний двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, казахстанец Абылайхан Жусупов (до 69) у Вуттичая Масука из Таиланда и 21-летний чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81) у Шаббоса Негматуллоева из Таджикистана.

Отметим, что лицензионный турнир проходил в столице Иордании в городе Амман.

На снимке: Бекзад Нурдаулетов. Фото: Olympic.kz
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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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