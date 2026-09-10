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    Три города Саудовской Аравии подверглись атакам хуситов

    Силы коалиции под руководством Саудовской Аравии сообщили, что хуситы в Йемене нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по городам Хамис-Мушайт, Абха и Джазан на юге Саудовской Аравии, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Три города Саудовской Аравии подверглись атакам хуситов
    Фото: Shafaq News

    Пресс-секретарь сил коалиции генерал-майор Турки аль-Малики отметил, что хуситы продолжают наносить удары по национальным ресурсам и инфраструктуре Саудовской Аравии.

    Малики сказал, что сегодня хуситы нанесли удары по городам Хамис-Мушайт, Абха и Джазан, запустив большое количество баллистических ракет и БПЛА.

    Он подчеркнул, что силы коалиции будут действовать в целях защиты суверенитета и национальных ресурсов Саудовской Аравии от этих атак, а также для противодействия нападениям, направленным против гражданского населения и населенных пунктов, Малики заявил, что такие действия будут соответствовать международному праву, принципу законной самообороны, закрепленному в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, а также нормам международного гуманитарного права.

    Ранее сообщалось о том, что более 70 человек пострадали при ударах хуситов по Саудовской Аравии.

    В мире Саудовская Аравия Хуситы Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор