Три города и два района могут войти в состав Улытауской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стало известно, какие города и районы могут войти в Улытаускую область, которая будет создана по поручению Главы государства. На XII внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата обсудили новое административно-территориальное деление региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Улытаускую область предложено включить города Жезказган, Каражал, Сатпаев, Жанааркинский и Улытауский районы.

В Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозёрск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский.

«В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области. В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах 12–13 апреля проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Ұлытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По его словам, о целесообразности разделения региона получено положительное заключение учёных. Научную экспертизу сделали в Карагандинском государственном университете им. Е. А. Букетова.

Проведены соответствующие экономические расчёты по проводимым преобразованиям.

В правительство будут внесены предложения об изменении границ Карагандинской области. Разработаны проекты схематической карты.

«Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтены мнения жителей», – подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Напомним, 16 марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой, Улытауской области с центром в Жезказгане.