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    02:28, 28 Март 2021 | GMT +6

    Три факта сводничества и организации притона выявили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По указанию МВД РК на территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-трафик», направленное на выявления преступлений против личности, пресечения фактов сводничества и торговли людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    По итогам 3 дней ОПМ «Стоп-трафик» полицейские зарегистрировали 3 факта сводничества и организации притона. К примеру, в ходе рейдовых отработок в одной из гостиниц Сайрамского района оперативники криминальной полиции задержали двух гражданок Узбекистана за организацию притона и оказание интимных услуг.

    Аналогичный факт выявили и в Мактаральском районе, где полицейские задержали двух местных жительниц, организовавших притон в одном из частных домов. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

    Также, в рамках ОПМ «Стоп-трафик» стражами порядка на профилактический учет поставлены 10 девушек легкого поведения и 3 сутенера. В приемник-распределитель водворено 2 человека и в отношении 9 нарушителей составлены административные протокола по статье 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах».

    Полицейские Туркестанской области предупреждают об уголовной ответственности за совершения преступлений, связанных со сводничеством и торговлей людьми. Е сли же Вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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