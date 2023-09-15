Три документа подписаны по итогам саммита глав государств Центральной Азии

В Душанбе на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе подписано три документа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;

3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе. Глава государства акцентировал внимание на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, отметил приверженность Казахстана на укрепление сотрудничества со странами ЦА, предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей стран ЦА, разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств ЦА, высказался за полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала стран региона, предложил провести в 2024 году Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии, рассказал о беспрецедентном развитии искусственного интеллекта, которое ставит перед странами ЦА задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг, а также выступил за регулярный диалог между информагентствами стран Центральной Азии.