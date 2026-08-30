Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева

Три девушки заблудились с наступлением темноты во время спуска с пика Сатпаева в Алматы. Найти туристок спасателям удалось благодаря данным геолокации, передает агентство Kazinform.

Туристки находились на высоте 4317 метров. С наступлением темноты они потеряли ориентир и не смогли самостоятельно продолжить движение.

Информация о местонахождении группы поступила спасателям Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Благодаря данным геолокации специалисты установили координаты девушек и выдвинулись им навстречу.

Спасатели обнаружили туристок и сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума турбазы «Эдельвейс».

В медицинской помощи девушки не нуждались.

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