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    Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева

    Три девушки заблудились с наступлением темноты во время спуска с пика Сатпаева в Алматы. Найти туристок спасателям удалось благодаря данным геолокации, передает агентство Kazinform.

    Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева в Алматы
    Фото: Kazinform/ИИ

    Туристки находились на высоте 4317 метров. С наступлением темноты они потеряли ориентир и не смогли самостоятельно продолжить движение.

    Информация о местонахождении группы поступила спасателям Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Благодаря данным геолокации специалисты установили координаты девушек и выдвинулись им навстречу.

    Спасатели обнаружили туристок и сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума турбазы «Эдельвейс».

    В медицинской помощи девушки не нуждались.

    Ранее спасатели вывели пятерых детей из горящей квартиры в Алматы.

    МЧС Спасение Регионы Казахстана Горы Алматы Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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