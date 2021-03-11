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    14:38, 11 Март 2021 | GMT +6

    Три детских сада начнут строить в Акмолинской области в этом году

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается строительство детских дошкольных учреждений. В селе Тонкерис Шортандинского района завершается строительство детсада на 140 мест, продолжается строительство трех детских садов в Целиноградском районе и городе Кокшетау. В 2021 году в регионе планируется начать строительство еще трех детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Акмолинской области.

    Более 33 тысяч детей 1-6 лет в Акмолинской области охвачены дошкольным воспитанием, что составляет 77,6% при плане 75,4%.

    «В 2020 году создано 634 новых места, то есть открыты семь дошкольных организаций на 481 место и расширены пять детских садов на 153 места. В селе Тонкерис Шортандинского района завершается строительство детского сада на 140 мест, продолжается строительство трех детских садов на 840 мест, два из них - в Целиноградском районе и один детский сад для детей с нарушением речи на 280 мест - в городе Кокшетау», - рассказали в ведомстве.

    В 2021 году в регионе ожидается строительство еще трех детских садов – в селе Коянды Целиноградского района, в поселке Нурлы-кош села Красный Яр города Кокшетау и детского сада для маломобильных групп в микрорайоне Коктем областного центра. Для этого уже выделены средства.

    «В сферу дошкольного образования активно вовлекается бизнес. Количество частных дошкольных организаций увеличилось до 119. Благодаря этому, создано свыше 11 тысяч мест. В рамках государственно-частного партнерства в системе дошкольного образования реализуются 13 проектов с суммой инвестиций свыше 800 млн тенге», - добавили в ведомстве.

    Для увеличения охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2021 году планируется перевести в ясли-сад 37 детских садов. Кроме того, в регионе в 86 детских садах созданы условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.


    Теги:
    Образование Акимат Строительство Акмолинская область
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