Три человека утонули за выходные в Акмолинской области

На выходных две трагедии на воде произошли в Бурабайском районе, еще одна — в Целиноградском, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации начальника управления ликвидации ЧС ДЧС Акмолинской области Аслана Нурканова, за минувшие выходные в регионе произошли три гибели людей на воде. В Бурабайском районе вблизи села Акылбай, на озере Малое Чебачье утонул 31-летний мужчина, который приехал из города Акколь отдохнуть с друзьями.

— По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В 22.35 спасателями ОСО тело было извлечено из воды, — поделился спикер.

Также в Бурабайском районе на озере Бурабай недалеко от одной из гостиниц во время купания в необорудованном для купания месте утонул 23-летний турист из Экибастуза, который приехал сюда на отдых вместе с семьей.

Еще одна трагедия произошла в Целиноградском районе, где на затопленном участке на окраине села Караоткель утонул 58-летний местный житель. Тело мужчины было извлечено из воды спасателями города Астаны.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик утонул в бассейне на зоне отдыха в Косшы.